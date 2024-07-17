Lapid: Netanyahu sadece kendini düşünüyor

El Cezire'de yer alan habere göre, Siyonist rejimin muhalefet lideri "Yair Lapid", Gazze Şeridi'ne karşı yürütülen savaşın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen bu rejimin durumunun kötü olduğunu belirtti: "Askeri ve siyasi güçlerimiz arasında bir uçurum oluştu ve iç gücümüz bile kırıldı."

Lapid, İsrail Başbakanı (Siyonist rejim) Binyamin Netanyahu'nun gerçeği bildiğini ve bundan korktuğunu, bu yüzden 7 Ekim 2023'te Tel Aviv'in Filistin direnişine karşı aldığı yenilgiyle ilgili resmi bir soruşturma komitesinin kurulmasını engellediğini vurguladı.

Lapid, Netanyahu'nun bir kurban değil, korkak ve başarısız biri olduğunu ve sadece kendisine ve kişisel işlerine önem verdiğini belirtti.

Son zamanlarda, Siyonist rejimin eski ordu generali ve eski iç güvenlik danışmanı Giora Eiland da bu rejimin Gazze ve Lübnan sınırında tam zafer iddialarını reddederek, bu rejimin konumunun zayıfladığını ve İran'ın Rusya ve Çin ile olan ittifakı nedeniyle güçlendiğini kabul etti.

Eiland, Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası izolasyonunun arttığını ve askeri ve ekonomik olarak sorun yaşadığını belirtirken "Gazze'deki savaşı sona erdirmek için diğer sahnelerdeki konumumuzu güçlendirmeye çalışmalıyız." dedi.

Bu eski Siyonist yetkili, "Geçmişte, 7 Ekim saldırısından önce, İsrail'in konumunun zayıfladığını ve İran'ın konumunun güçlendiğini bilmiyorduk." diye vurguladı.

İşgalci rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarına yönelik eleştiriler gün geçtikçe artıyor. Bu rejimin savaş kabinesinden kısa bir süre önce ayrılan Siyonist rejimin Birlik Partisi lideri "Benny Gantz" da kısa süre önce Netanyahu'nun İsrail'i (rejimi) yok etmeyi amaçladığını vurguladı.

Birlik Partisi lideri, Netanyahu'yu şiddetle eleştirerek, "İsrailli esirleri serbest bırakmak istiyor ama siyasi risk almaktan korkuyor ve düşmanlar bu gerçeği görüyor." dedi.

Birlik Partisi lideri, Netanyahu'nun başbakanlık yetkilerini artırmak amacıyla yaptığı yargı değişikliklerine atıfta bulunarak, "İsrail'de (Siyonist rejim) bir yargı darbesi yaşandı ve bu da (rejimi) zayıflattı. Hamas da bu zayıflığı gördü ve istediği her şeyi yapabildi." dedi.