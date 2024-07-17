Nasrallah: İsrail'in yok edilmesi mevcut nesil tarafından Gazze'de gerçekleşecektir

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri, Aşura gecesi yaptığı konuşmada, Umman Sultanlığı'nda meydana gelen olaylardan üzüntü duyduğunu ve başsağlığı dilediğini belirtti.

Konuşmasının bir başka bölümünde, özellikle Lübnan, Irak ve Yemen'deki destekleyici cepheler arasındaki dayanışmanın ve Aksa Tufanı operasyonunun bereketlerinden birinin, Amerika'nın yıllardır üzerinde çalıştığı mezhepsel tahriklerin en düşük seviyeye inmesi olduğunu söyledi.

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri, Aksa Tufanı mücadelesindeki zaferden sonra, İsrail rejimi ve Siyonist projenin oluşturduğu tehlike karşısında Müslümanların birlik ve beraberliğinin bu mücadelenin hayırlı sonuçlarından biri olduğunu belirtti.

Seyyid Hasan Nasrallah, 1948'den bu yana bölgemizde yaşananların büyük bir fesat olduğunu ve Batı'nın desteğiyle Siyonist düşmanın tüm Arapları aşağıladığını söyledi.

Ayrıca, düşman uzmanlarının bu rejimin kuruluşundan 70 veya 80 yıl sonra yok olacağını öngördüklerini, doğal, tarihi ve sosyal verilerinin bu rejimin şu anda kritik bir aşamaya geldiğini gösterdiğini belirtti.

Seyyid Hasan Nasrallah, inşallah İsrail rejiminin yok edilmesinin mevcut nesil tarafından Gazze'de ve destekleyici cephelerde gerçekleşeceğini ve eğer sınırlar onlara açılmış olsaydı, Gazze'yi savunma görevlerini yerine getireceklerini söyledi.