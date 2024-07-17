17 Tem 2024 10:42
Journalist ID: 5446
News ID: 85541030
T T
0 Persons

Ekler

İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği: Trump suikastında İran'ın rolü hakkındaki iddialar asılsız

17 Tem 2024 10:42
News ID: 85541030
İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği: Trump suikastında İran'ın rolü hakkındaki iddialar asılsız

New York, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği, İran'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikastındaki rolü hakkındaki bazı iddialara yanıt olarak, bu suçlamaların asılsız ve taraflı olduğunu açıkladı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Temsilciliği, yaptığı açıklama ile Trump'ın suikastında İran'ın rolü hakkında ortaya atılan iddialara yanıt olarak "Bu suçlamalar asılsız ve yanlıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin bakış açısına göre, Trump, General Kasım Süleymani'nin suikast emrini verdiği için mahkemede yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır; İran, onu sorumlu tutmak için hukuki yolu seçmiştir." dedi.

Amerikan televizyon kanalı CNN, Salı günü, son haftalarda Amerikan istihbarat yetkililerinin, İran'ın eski başkan Donald Trump'ı öldürme planına dair olası bir komplo keşfettiklerini iddia etmişti.

Bu Amerikan medya kuruluşu, raporunda, "Thomas Matthew Crooks" tarafından Pennsylvania'daki bir miting sırasında Trump'a yönelik suikast girişimiyle hiçbir bağlantı olmadığını da belirtti. CNN'in iddiasına göre, insan kaynaklı bilgiler, yetkililerin son haftalarda Trump'ın çevresindeki güvenlik önlemlerini artırmasına neden oldu.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .