İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği: Trump suikastında İran'ın rolü hakkındaki iddialar asılsız

İran İslam Cumhuriyeti'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Temsilciliği, yaptığı açıklama ile Trump'ın suikastında İran'ın rolü hakkında ortaya atılan iddialara yanıt olarak "Bu suçlamalar asılsız ve yanlıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin bakış açısına göre, Trump, General Kasım Süleymani'nin suikast emrini verdiği için mahkemede yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır; İran, onu sorumlu tutmak için hukuki yolu seçmiştir." dedi.

Amerikan televizyon kanalı CNN, Salı günü, son haftalarda Amerikan istihbarat yetkililerinin, İran'ın eski başkan Donald Trump'ı öldürme planına dair olası bir komplo keşfettiklerini iddia etmişti.

Bu Amerikan medya kuruluşu, raporunda, "Thomas Matthew Crooks" tarafından Pennsylvania'daki bir miting sırasında Trump'a yönelik suikast girişimiyle hiçbir bağlantı olmadığını da belirtti. CNN'in iddiasına göre, insan kaynaklı bilgiler, yetkililerin son haftalarda Trump'ın çevresindeki güvenlik önlemlerini artırmasına neden oldu.