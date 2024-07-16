İran’dan Umman’da yas merasimine düzenlenen silahlı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dün gece Maskat'ta İmam Hüseyin (as) için düzenlenen yas merasiminde 4 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayına gösterdiği tepkide, bu ihtilaf yaratan eylemi kınayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin, bölücü akımlara karşı Umman Krallığı hükümetine ve halkına olan desteğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu olayda şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabır dileğinde bulundu.

Umman Krallığı'nın Maskat ilinin bir ilçesinde dün gece Hz. Hüseyin için düzenlenen yas merasimindekilere yönelik silahlı terör eylemi sonucu 4 kişi şehit olurken birçok kişi de yaralandı.