İsrail rejiminin Gazze Şeridi'nde işlediği suçlar devam ediyor

Siyonist rejimin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin batısındaki El Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yoğun olduğu bir alanı bombalaması sonucu 4'ü çocuk 13 Filistinli şehit oldu.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki El Avda Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi merkezinde bulunan Nuseyrat kampında UNRWA'ya bağlı bir okula saldırısı sonucu şehit düşen 6 kişi ve 48 yaralı bu hastaneye nakledildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi de, Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Zayed Meydanı'nda Filistinlilere yönelik saldırısının ardından, 4 şehit ve 5 yaralının da bu hastaneye nakledildiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugünkü açıklamasında, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne saldırıya başlamasından bu yana 38 bin 713 Filistinlinin şehit olduğunu, 89 bin 166 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.