16 Tem 2024 17:15
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İsrail rejiminin Gazze Şeridi'nde işlediği suçlar devam ediyor

16 Tem 2024 17:15
News ID: 85540560
İsrail rejiminin Gazze Şeridi'nde işlediği suçlar devam ediyor

Tahran, İRNA - Siyonist rejim ordusu, Salı akşamı Gazze Şeridi'nin kuzey, orta kesim ve güney kesiminde gerçekleştirdiği eş zamanlı üç saldırıda en az 23 Filistinli şehit oldu, 53 kişiyi de yaralandı.

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Siyonist rejimin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin batısındaki El Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yoğun olduğu bir alanı bombalaması sonucu 4'ü çocuk 13 Filistinli şehit oldu.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki El Avda Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi merkezinde bulunan Nuseyrat kampında UNRWA'ya bağlı bir okula saldırısı sonucu şehit düşen 6 kişi ve 48 yaralı bu hastaneye nakledildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi de, Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Zayed Meydanı'nda Filistinlilere yönelik saldırısının ardından, 4 şehit ve 5 yaralının da bu hastaneye nakledildiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugünkü açıklamasında, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne saldırıya başlamasından bu yana 38 bin 713 Filistinlinin şehit olduğunu, 89 bin 166 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

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