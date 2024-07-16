Kenani: Aşura gününde işgalci İsrail rejiminin ve destekçilerinin terörist kimliğini rezil edelim

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabından, Aşura günü münasebetiyle tüm Müslümanlara, Şiilere ve dünyanın özgür insanlarına başsağlığı dilerken “İmam Hüseyin (as), Allah eksenliği, en yüksek ahlaki ve insani erdemlerin, zulme karşı olmanın ve isyan, ayaklanma ve dünya şeytanları karşısında teslim olmamanın sancaktarıdır.” ifadesini paylaştı.

Kenani, mesajının devamında ise “Hüseyni Aşura gününde Aşura kültürünü yayanlardan; Hüseyin (as) ile gururlu yarenlerinin dönemin Yezidilerini inkar ve reddindeki haykırışlarını yankılandıranlardan; mazlumlara, çocuklara ve Filistinli kadınlara destek olanlardan ve İsrail'in ve bu rejimin cani destekçilerinin şeytani ve terörist kimliğini rezil edenlerden olalım.” diye yazdı.

Kenani mesajının sonunda "Biz İmam Hüseyin'in milletiyiz.” ifadesine de yer verdi.