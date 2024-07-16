Siyonistler, yıktıkları Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde barbarlık pozu verdi

Siyonist rejim askerleri, Türkiye'nin Gazze'de kurmuş olduğu ve kanser hastalarının tek tedavi merkezi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni işgal edip kullanılamaz hale getirdikten sonra burayı üs olarak kullanamaya devam etti ve hastanenin önünde barbarlık pozu verdi.

Durum ile ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak bu davranışı şiddetle kınadığını belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bu durumun uluslararası ve insani yasaların ihlal edildiğine dair başka bir kanıt olduğuna dikkat çekerken "Gazze'de kanser hastalarının tek tedavi merkezi olan hastaneye İsrail (rejim) ordusunun zarar vermesi ve askeri üs olarak kullanılması, İsrail rejiminin Filistin halkını yok etmeye yönelik sistematik politikasının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.