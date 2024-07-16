Siyonist rejim 1500 Filistinlinin cenazesini teslim etmekten kaçınıyor

Siyonist gazete Haaretz bu konu hakkında “Gazze Şeridi'nde yaşayan bu kişilerin kimlikleri bilinmiyor ve Siyonist rejim, onları geçtiğimiz 7 Ekim'den bu yana Sediye Timan’da tutup teslim etmiyor.” ifadelerini gündeme taşıdı.

Öte yandan Gazze şeridindeki Filistin Özerk Teşkilatı’nın enformasyon ofisi de Pazartesi gecesi son 48 saatte 320 Filistinli vatandaşının şehit olduğunu duyurdu.

Bu ofisin bildirdiğine göre, İsrail'in yasaklı silah kullanması sonucu çok sayıda şehit ve yaralının cesedi yandı.

Bu ofisin bildirisinde “Tıbbi tahminlere göre Siyonist ordusunun kullandığı silahlar Filistinli şehit ve yaralıların vücutlarında 3. derece yanıklara neden oldu.” ifadelerine yer verildi.