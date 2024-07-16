16 Tem 2024 11:05
Journalist ID: 5630
News ID: 85540311
T T
0 Persons

Ekler

Bakıri: İsrail rejiminin Gazze halkına yönelik saldırılarının durdurulması için etkili çabalar artırılmalı

16 Tem 2024 11:05
News ID: 85540311
Bakıri: İsrail rejiminin Gazze halkına yönelik saldırılarının durdurulması için etkili çabalar artırılmalı

New York,İRNA - New York'a giden İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, yerel saatle Pazartesi akşamı BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis ile bir araya gelerek Gazze halkına yönelik soykırım yapan Siyonist rejimin saldırılarını durdurmak için etkili çabaların artırılması çağrısında bulundu.

indir 8 MB

Bu görüşmede BM Genel Kurulu Başkanı, İran'ın komşu ülkelerle ve bölgeyle ilişkilerin geliştirilmesi yoluyla bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasında oynadığı yapıcı rolünü takdir etti.

Bu görüşmede Dışişleri Bakan Vekili, Filistin ve Gazze'deki son gelişmelere ve Siyonist rejimin suçlarına işaretle, Genel Kurul'un ve başkanlığının, kurulun Filistin'e destek vermek ve Gazze'deki saldırıları ve soykırımı durdurmak için aldığı kararların ve yapıcı eylemlerin onaylanması yönünde attığı adımları takdirle karşıladı.

Bakıri, İsrail rejiminin Gazze halkına yönelik saldırılarının durdurulması için etkili çabaların arttırılması çağrısında da bulundu.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .