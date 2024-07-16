Bakıri: İsrail rejiminin Gazze halkına yönelik saldırılarının durdurulması için etkili çabalar artırılmalı

Bu görüşmede BM Genel Kurulu Başkanı, İran'ın komşu ülkelerle ve bölgeyle ilişkilerin geliştirilmesi yoluyla bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasında oynadığı yapıcı rolünü takdir etti.

Bu görüşmede Dışişleri Bakan Vekili, Filistin ve Gazze'deki son gelişmelere ve Siyonist rejimin suçlarına işaretle, Genel Kurul'un ve başkanlığının, kurulun Filistin'e destek vermek ve Gazze'deki saldırıları ve soykırımı durdurmak için aldığı kararların ve yapıcı eylemlerin onaylanması yönünde attığı adımları takdirle karşıladı.

Bakıri, İsrail rejiminin Gazze halkına yönelik saldırılarının durdurulması için etkili çabaların arttırılması çağrısında da bulundu.