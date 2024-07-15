15 Tem 2024 18:17
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News ID: 85539986
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Hizbullah, Siyonist rejim mevzilerini hedef aldı

15 Tem 2024 18:17
News ID: 85539986
Hizbullah, Siyonist rejim mevzilerini hedef aldı

Tahran, İRNA- Hizbullah bugün, işgal altındaki kuzey Filistin’de Siyonist rejim ordusunun askeri mevzilerini hedef aldığını bildirdi.

El Meyadin'de yer alan habere göre, Lübnan Hizbullahı bir bildiri yayınlayarak, "İşgalci askerlerin Branit Karargahı yakınındaki topluluğunu füze silahlarıyla hedef aldık ve doğrudan isabet ettirdik" dedi.

Hizbullah bir diğer bildiride, "Radar üssündeki casusluk ekipmanlarını güdümlü füzelerle hedef aldık" şeklinde rapor verdi. Lübnan direnişi bugünkü saldırılarına devam ederek, "Rahib" üssündeki casusluk ekipmanlarını da güdümlü füzelerle hedef aldı.

Hizbullah, bu saldırılarda hedeflerin kesin ve doğrudan isabet aldığını açıkladı.

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