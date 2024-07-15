AB'nin İran'a karşı düşmanca tutumunda Israrı; yaptırımlar bir yıl daha uzatıldı

Avrupa Birliği'nin internet sitesinde yer alan habere göre, İran'a yönelik yaptırımlar 27 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Yıllık olarak gözden geçirilen bu yaptırımlar, 12 kişi ve İran ile bağlantılı 9 kurumu kapsıyor.

Yayımlanan bildiride, yaptırım uygulanan kişilerin ve kurumların mal varlıklarının dondurulduğu ve AB şirketleri ile vatandaşlarının bu kişilerle finansal ilişki kurmalarının yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, yaptırım uygulanan gerçek kişilerin AB ülkelerine seyahat etmeleri ve bu ülkelere giriş veya geçiş yapmaları yasaklandı.

İran ve Rusya yetkilileri, Ukrayna savaşı bağlamında askeri işbirliği iddialarını defalarca reddetmelerine rağmen, AB geçen yazdan bu yana İsrail rejimi ve İran karşıtı grupların baskıları ile Tahran'a karşı bir dizi yaptırım uygulamaya devam etti.

Bu yılın Mayıs ayında, AB yine İran'a yönelik yaptırımları artırarak, İran'ın füze ve insansız hava aracı transferiyle ilgili faaliyet gösteren kişi ve kurumları hedef aldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, AB'nin çifte standartlarına dikkat çekerek, Gazze ve Filistin'deki insani felaket karşısında hareketsiz ve etkisiz kalan AB'nin, kamuoyunun ve dünya halklarının eleştirilerine maruz kaldığını belirtirken, AB'nin Gazze'deki İsrail savaş suçlarına odaklanmak ve bu suçlu rejimi cezalandırmak yerine, terörizme karşı mücadelede öncü ve etkili olan bazı İranlı yetkilileri ve kurumları yaptırım listesine aldığını dile getirdi.

Kenani, AB'nin tekrarlanan, temelsiz ve asılsız iddialar ve Batı Asya'nın sahadaki gerçeklerini görmezden gelerek, başarısız ve etkisiz yaptırım politikasına yeniden başvurduğunu ve İsrail ile ABD'nin memnuniyetini, AB'nin ve Avrupa halklarının çıkarlarının önüne koyduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin, özellikle bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusundaki temel politikalarının devam edeceğini vurguladı ve AB'nin çifte standart davranışlarını şiddetle eleştirerek, bu yıkıcı tutuma karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını belirtti.