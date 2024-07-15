Gazze'de şehit sayısı 38.664'e ulaştı + Video

El-Cezire'nin haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, savaşın 283. gününde Siyonist rejim ordusunun son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde üç ayrı saldırı gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 80 kişinin şehit olduğu, 216 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bu son şehit ve yaralıların eklenmesiyle birlikte, Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı tarihten bu yana toplamda 38.664 Filistinlinin şehit olduğu ve 89.097 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, devam eden saldırılar nedeniyle birçok şehidin cesedinin hala enkaz altında olduğunu ve kurtarma ekiplerinin bu cesetleri çıkartıp sağlık merkezlerine ulaştırmakta zorluk yaşadığını duyurdu.