Erdoğan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İstanbul’da bir araya geldi

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el-Suud'u İstanbul'da kabul etti.

Bu görüşmenin, İstanbul'daki Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleştiği bildirildi. Erdoğan ve bin Ferhan bu görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel ve uluslararası konular, özellikle Gazze Savaşı üzerinde durdular.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu görüşmede hazır bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Pazar günü de Türk mevkidaşı ile bir araya gelerek Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ve bölgede ateşkesin sağlanmasını görüşmüştü.

Son yıllarda Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde kayda değer bir iyileşme yaşanmış ve iki ülke çok sayıda anlaşma imzalamış, son bir yılda stratejik ortaklık seviyesine kadar ilerlemişlerdir.