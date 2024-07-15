15 Tem 2024 10:16
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News ID: 85539706
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KİK: Uluslararası toplum Tel Aviv'i suçlarından dolayı sorumlu tutmalı

15 Tem 2024 10:16
News ID: 85539706
KİK: Uluslararası toplum Tel Aviv'i suçlarından dolayı sorumlu tutmalı

Tahran, İRNA - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bir bildiri yayınlayarak, Siyonistlerin Gazze'deki saldırılarının örgütlü suçları gösterdiğini ve uluslararası toplumun Tel Aviv'i suçlarından dolayı sorumlu tutması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA) kaynaklı habere göre, KİK Genel Sekreteri Casım Muhammed el-Budeyvi, bir bildiri yayımlayarak, İsrail'in Cumartesi günü Gazze'nin güneyindeki el-Mavasi bölgesine düzenlediği ve Filistinli sivillere ağır kayıplar verdirdiği saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti. KİK Genel Sekreteri el-Budeyvi, bu saldırının Siyonistlerin, kardeşlerimiz olan Filistinlilere yönelik devam eden örgütlü suçlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini ekledi.

El-Budeyvi, Siyonist rejim ordusunun hiçbir yasa, anlaşma ve sözleşmeye bağlı olmadığını belirterek, bu nedenle uluslararası toplumun görevini yerine getirip Tel Aviv'i sorumlu tutması gerektiğini vurguladı.

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