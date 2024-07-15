KİK: Uluslararası toplum Tel Aviv'i suçlarından dolayı sorumlu tutmalı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA) kaynaklı habere göre, KİK Genel Sekreteri Casım Muhammed el-Budeyvi, bir bildiri yayımlayarak, İsrail'in Cumartesi günü Gazze'nin güneyindeki el-Mavasi bölgesine düzenlediği ve Filistinli sivillere ağır kayıplar verdirdiği saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti. KİK Genel Sekreteri el-Budeyvi, bu saldırının Siyonistlerin, kardeşlerimiz olan Filistinlilere yönelik devam eden örgütlü suçlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini ekledi.

El-Budeyvi, Siyonist rejim ordusunun hiçbir yasa, anlaşma ve sözleşmeye bağlı olmadığını belirterek, bu nedenle uluslararası toplumun görevini yerine getirip Tel Aviv'i sorumlu tutması gerektiğini vurguladı.