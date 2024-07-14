CNN: Trump'a yönelik saldırı ABD siyasetinde "yeni bir karanlık sayfa"

Suikast girişiminden sonra Trump'tan yayınlanan fotoğrafların 'gergin bir siyasi dönem'e işaret ettiği belirtilen yazıda, "Trump şu anda ABD'nin başkanı olmasa da, yaralanması Beyaz Saray'ın ve seçim adaylarının üzerinde her zaman bir tehdit olarak kalacaktır." ifadesine yer verildi.

Yazının devamında, "Joe Biden şu anda ABD'nin 46. başkanı ve şimdiye kadar ondan önce dört başkan görev yaparken öldürüldü. Şimdi, Kennedy suikastından 40 yıl sonra Trump'ın vurulması, Gizli Servis'inin bu durumu büyük ölçüde durdurabileceği fikrini ortadan kaldırdı. " diye kaydedildi.