14 Tem 2024 18:16
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CNN: Trump'a yönelik saldırı ABD siyasetinde "yeni bir karanlık sayfa"

14 Tem 2024 18:16
News ID: 85539386
CNN: Trump'a yönelik saldırı ABD siyasetinde "yeni bir karanlık sayfa"

Tahran - İRNA - CNN yayınladığı bir yazıda "Donald Trump"a yönelik saldırıyı, ABD'nin siyasi şiddet hikayesinde karanlık ve korkutucu bir sayfa olarak nitelendirerek, "Ülke tarihinin en gergin dönemlerinden birinde Cumhuriyetçi Parti adayına ateş açılması bir şoku daha beraberinde getirdi. Amerika'nın siyasi şiddetinin lanetli hikayesinde yeni bir karanlık sayfa açan Trump'a yönelik suikast girişimi, modern tarihin en gergin dönemlerinden birinde ABD'yi sarsıcı bir şoka uğrattı." yazdı.

Suikast girişiminden sonra Trump'tan yayınlanan fotoğrafların 'gergin bir siyasi dönem'e işaret ettiği belirtilen yazıda, "Trump şu anda ABD'nin başkanı olmasa da, yaralanması Beyaz Saray'ın ve seçim adaylarının üzerinde her zaman bir tehdit olarak kalacaktır." ifadesine yer verildi.

Yazının devamında, "Joe Biden şu anda ABD'nin 46. başkanı ve şimdiye kadar ondan önce dört başkan görev yaparken öldürüldü. Şimdi, Kennedy suikastından 40 yıl sonra Trump'ın vurulması, Gizli Servis'inin bu durumu büyük ölçüde durdurabileceği fikrini ortadan kaldırdı. " diye kaydedildi.

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