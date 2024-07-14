14 Tem 2024 13:42
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News ID: 85539115
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Erdoğan: Dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız

14 Tem 2024 13:42
News ID: 85539115
Erdoğan: Dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız

Tahran, İRNA- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine tepki geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine tepki gösterdi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

“ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum.

Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız.”

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