14 Tem 2024 12:11
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Trump'a suikast girişiminde bulunan adamın kimliği açıklandı+ Sıkılan kurşunlardan birinin fotoğrafı

14 Tem 2024 12:11
News ID: 85538950
Trump'a suikast girişiminde bulunan adamın kimliği açıklandı+ Sıkılan kurşunlardan birinin fotoğrafı

Tahran, İRNA- New York Times fotoğrafçısı, Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında sıkılan kurşunlardan birinin fotoğrafını çekmeyi başardı. Bu arada saldırganın kimliği FBI tarafından açıklandı.

New York Times'ın web sitesi, ABD eski başkanının seçim mitingi için Pensilvanya’nın Butler şehrinde giden deneyimli fotoğrafçılarından Doug Mills'in Trump’a sıkılan kurşunlardan birinin fotoğrafını çekmeyi başardığını belirtti.

Demokratlara yakın gazeteye göre, söz konusu fotoğrafta, sıkılan kurşunlardan birinin Trump'ın kafasının yakınından geçtiği görülüyor.

Trump'ın yaralandığı olayda yakınlardaki bir binanın çatısından ateş açan adamın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklandı. Atılan kurşunlardan birinin Trump’ın kulağına isabet etti, diğer üç kurşun ise seyircilere isabet etti. Bu olay sırasında saldırgan dahil olmak üzere 2 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Donald Trump tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek, Pensilvanya'dan ayrıldı.

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