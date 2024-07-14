Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi/ Trump yaralandı

New York Post’a göre, ABD’de Başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya'daki mitinginde ateş açıldı. ABD Gizli Servisi saldırının ardından Trump’ı koruma altına alarak götürdü.

Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü.

Daily Mail, Trump'ın yaralanmasının ciddi görünmediğini yazdı.

ABD’deki silahlı şiddet endişe verici ve yaygın bir sorundur ve bu ülkedeki silah sayısı nüfusundan fazladır.

“Silahlı Şiddet Arşivi” geçen yıl ateşli silahlar nedeniyle 40 binden fazla ölüm kaydetti. ABD’de silahları kısıtlama çabaları her zaman politikacıların ve silah lobicilerinin muhalefetiyle karşı karşıya kaldı.

ABD Yüksek Mahkemesi son zamanda aile içi şiddet faillerinin ateşli silah sahibi olmasını yasaklayan bir federal yasayı onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'nin kararını memnuniyetle karşılayarak, "Bu karara dayanarak, aile içi şiddet mağdurları, son otuz yılda olduğu gibi hayati bir destekten yararlanabilirler” dedi.

Biden, kadına yönelik şiddeti sona erdirme konusunda kararlığı olduğunu vurgulayarak, kongreyi toplumu parçalayan silahlı şiddet salgınını sona erdirmeye zorlayacağını bildirdi.