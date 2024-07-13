İran İstihbarat Bakanlığı'nın 45 günde teröristlere karşı mücadelesi: 79 darbe

İstihbarat Bakanlığı, Seyyid ve Şehitlerin Efendisi Hz. Ebu Abdullah Hüseyin'in (A.S) yas günlerini anarak ve hizmet şehitlerini yâd ederek yayımladığı bildiride, bölgedeki faaliyetlerini artıran DEAŞ teröristlerinin, Cumhurbaşkanı'nın şehadetinin ardından ülkeye sızma ve ülke genelinde şehitlerin cenaze törenleri ve anma etkinliklerinde terör eylemleri gerçekleştirme çabalarını yoğunlaştırdığını belirtti. Bakanlık, birçok terör hücresini tespit ederek 79 doğrudan karşılaşma ile bu hücrelere darbe vurduklarını, onlarca terör unsuru ve destekçisi ile silah ve mühimmat sağlayıcılarını tutukladıklarını ve 560 adet çeşitli savaş silahı, 41.895 savaş mermisi, 9 adet hazır bomba ve büyük miktarda bomba yapımında kullanılan malzemeyi ele geçirdiklerini duyurdu.

Bildirinin devamında, yürütülen operasyonlar sonucunda, yeni giren teröristlerin yanı sıra, operasyonları yönetmek veya intihar saldırısı düzenlemek amacıyla ülkeye giren bazı eski terör unsurlarının da tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Ayrıca, İstihbarat Bakanlığı bu bildiride, Kerman'daki terör saldırısının ana planlayıcı ve yöneticilerinden biri olan Abdullah Kuveyte'nin ele geçirilip ülkeye getirildiğini duyurdu. Bu teröristten elde edilen bilgiler, tekfirci grupların birçok komplosunun ortaya çıkarılmasında, diğer ana unsurların ve saklandıkları yerlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynadı ve bu bilgiler hâlâ kullanılmaktadır.