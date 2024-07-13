Hamas: İsrail'in El-Deyf'in suikasta uğradığı iddiası yalan / Şehitlerin tamamı sivil

Reuters haber ajansının bugün öğleden sonra Hamas Hareketi liderlerinden Sami Ebu Zuhri'yi kaynak gösterdiği habere göre, İsrail (rejim) ordusu radyosunun, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları komutanı Muhammed El-Deyf'in Han Yunus şehrinde hedef alındığına dair iddiaları asılsız olduğunu belirtirken, Ebu Zuhri'nin İsrail rejiminin bugünkü saldırısında hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu belirttiğini aktardı.

Ebu Zuhri, Han Yunus şehrinin El- Mevasi bölgesindeki katliamın, halkımıza karşı "Nazilerin" soykırımının devamı olduğunu ve ABD hükümetinin bu suçta doğrudan ortak olduğunu ekledi. Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı bugün öğleden sonra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bugünkü Han Yunus saldırısında şehit sayısının 71'e, yaralı sayısının ise 289'a yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu bugün, Han Yunus şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını geniş çapta bombaladı.