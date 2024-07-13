İran'dan BRICS bilgilendirme ağı önerisi

Moskova'nın ev sahipliğinde düzenlenen bu toplantıda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran İslam Cumhuriyeti'nin, BRICS üyesi ülkelerin medya kuruluşlarının uluslararası konumlarını güçlendirmeleri, üye ülkelerin ulusal medya kuruluşları arasındaki ilişkileri derinleştirmeleri ve ortak bir bilgilendirme çerçevesi oluşturma amacıyla dijital diplomasi ve yapay zeka yeteneklerinden yararlanmaları ve sahte haberler ile yanlış bilgilerin yayılmasına karşı mücadele etmeleri konularındaki görüşlerini paylaştı.

Kenani, BRICS üyesi ülkeler arasında bilgi alışverişi ve bilgilendirme amacıyla BRICS Bilgilendirme Ağı'nın (BRICS Information Network) kurulması gerektiğini vurguladı.

Kenani ayrıca, medya diplomasisinin artık diplomatik faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğünü çünkü medyanın, diplomatların ülkelerin görüşlerini, mesajlarını ve tutumlarını yaymak için en güçlü araç olduğunu belirtirken, Batı bloğuna ait medya kuruluşlarının sahte medya kampanyalarıyla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ve BRICS üyesi ülkeler olarak, çok taraflılığı teşvik etme ve Batı'nın tek taraflı medya haberlerine karşı mücadele etme amacıyla medya ilişkilerini derinleştirerek ve medya ve dijital diplomasi yeteneklerini seferber ederek bu yıkıcı medya akımlarına karşı koyabileceklerini ifade etti.