13 Tem 2024 13:48
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News ID: 85537991
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İran'dan BRICS bilgilendirme ağı önerisi

13 Tem 2024 13:48
News ID: 85537991
İran'dan BRICS bilgilendirme ağı önerisi

Moskova, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Kamu Diplomasisi ve Medya Merkezi Başkanı, BRICS üyesi ülkelerin bilgilendirme departmanları başkanları ve sözcülerinin katıldığı toplantıda, İran İslam Cumhuriyeti'nin adil ve çok kutuplu bir dünya hedefine ulaşma yolunda medya ve bilgilendirme alanındaki önerilerini açıkladı.

Moskova'nın ev sahipliğinde düzenlenen bu toplantıda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani,  İran İslam Cumhuriyeti'nin, BRICS üyesi ülkelerin medya kuruluşlarının uluslararası  konumlarını güçlendirmeleri, üye ülkelerin ulusal medya kuruluşları arasındaki ilişkileri derinleştirmeleri ve ortak bir bilgilendirme çerçevesi oluşturma amacıyla dijital diplomasi ve yapay zeka yeteneklerinden yararlanmaları ve sahte haberler ile yanlış bilgilerin yayılmasına karşı mücadele etmeleri konularındaki görüşlerini paylaştı.

Kenani, BRICS üyesi ülkeler arasında bilgi alışverişi ve bilgilendirme amacıyla BRICS Bilgilendirme Ağı'nın (BRICS Information Network) kurulması gerektiğini vurguladı.

Kenani ayrıca, medya diplomasisinin artık diplomatik faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğünü çünkü medyanın, diplomatların ülkelerin görüşlerini, mesajlarını ve tutumlarını yaymak için en güçlü araç olduğunu belirtirken, Batı bloğuna ait medya kuruluşlarının sahte medya kampanyalarıyla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ve BRICS üyesi ülkeler olarak, çok taraflılığı teşvik etme ve Batı'nın tek taraflı medya haberlerine karşı mücadele etme amacıyla medya ilişkilerini derinleştirerek ve medya ve dijital diplomasi yeteneklerini seferber ederek bu yıkıcı medya akımlarına karşı koyabileceklerini ifade etti.

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