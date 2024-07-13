Pezeşkiyan'ın Tehran Times Gazetesi'ndeki yazısı; Yeni dünyaya mesajım

Dr. Mesud Pezeşkiyan'ın Tahran Times Gazetesi'nde yayınlanan yazısının bir bölümünde, hükümetin fırsat politikası üzerine bir politika izlemeyi planladığını belirterek, tüm ülkelerle ilişkilerde "denge" oluşturarak ulusal çıkarlar, ekonomik kalkınma ve bölgesel ve küresel barış ve güvenlik ihtiyaçlarına uygun hareket edeceğini vurgulayarak bu bağlamda, gerilimlerin azaltılması için samimi çabalara memnuniyetle karşılık vereceklerini ve dürüstlüğe dürüstlükle cevap vereceklerini ifade etti.

Dr. Pezeşkiyan yazısında "Bölgedeki savaş ve huzursuzlukların ortasında, rekabetçi, barışçıl ve düzenli bir seçim gerçekleştirerek, İran'ın siyasi sistemi istikrarını göstermiş ve bazı hükümetlerdeki 'İran uzmanlarının' iddialarını geçersiz kılmıştır. Siyasi istikrar ve seçimlerin onurlu bir şekilde düzenlenmesi, İran'ın Yüce Lideri Ayetullah Hameney'in liderliğini ve İran halkının zorlu koşullar altında bile demokratik güç transferine olan bağlılığını göstermektedir." dedi.

9.Cumhurbaşkanı yazsının devamında "Hükümetimde, komşularla ilişkilerin güçlendirilmesi öncelikli olacak. 'Güçlü bir bölge' oluşturma peşinde olacağız, bir ülkenin tek başına diğerleri üzerinde hâkimiyet kurmaya çalıştığı ilişkiler değil. Komşu ve kardeş ülkelerin değerli kaynaklarını gereksiz yere birbirlerine karşı yıpratıcı rekabetlerde, silahlanma yarışlarında ve kısıtlamalarda harcamaması gerektiğine kuvvetle inanıyorum. Bunun yerine, kaynaklarımızı herkesin yararına olacak şekilde bölgenin ilerlemesi ve kalkınması için kullanmayı hedeflemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki soykırımla mücadeleyi hükümetinin ilk eylemi olacağına dikkat çeken Pezeşkiyan "İlk eylem olarak, komşu Arap ülkelerinden, tüm siyasi ve diplomatik araçları kullanarak ateşkesi sağlama ve Gazze halkının katledilmesini durdurmayı öncelik haline getirmelerini isteyeceğiz, böylece savaşın genişlemesi önlenecektir. Ardından, Filistinlilerin dört neslinin yaşamını mahveden uzun süreli işgali sona erdirmek için ciddi çaba göstermeliyiz. Bu bağlamda, devletlerin '1948 Soykırım Sözleşmesi' uyarınca soykırımı önlemek için gerekli önlemleri almakla yükümlü olduklarını ve ilişkileri normalleştirerek soykırım faillerini ödüllendirmemeleri gerektiğini vurguluyorum." ifadelerini kullandı.

Yazının devamında "Bugün, birçok gencin Batı ülkelerinde İsrail rejimine karşı uzun süredir süregelen duruşumuzun doğruluğunu fark ettiğini görmekteyiz. Bu fırsatı değerlendirerek, bu cesur nesle İran'ın Filistin meselesindeki ilkesel tutumu nedeniyle yöneltilen antisemitizm suçlamalarının tamamen yanlış olduğunu ve kültürümüze, inançlarımıza ve temel değerlerimize hakaret olduğunu söylemek istiyorum. Bu suçlamalar, üniversitelerde Filistinlilerin yaşam hakkını savunmak için protesto ederken size yöneltilen haksız antisemitizm suçlamaları kadar temelsizdir." ifadelerini kullanan Pezeşkiyan uluslararası ilişkilerde diyaloğun ve işbirliğin önemine işaret ederek "Çin ve Rusya, zor günlerde her zaman dostumuz ve destekçimiz olmuştur. Bu dostluğu çok değerli buluyoruz. İran, Latin Amerika ülkeleriyle güçlü ilişkilere sahiptir ve hükümetim bu ilişkileri korumak ve derinleştirmek için tüm alanlarda kalkınma, diyalog ve iş birliğini teşvik etmek için çalışacaktır." dedi.