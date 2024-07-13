Türkiye'den Siyonist rejim dışişleri bakanına "saygısızlık, yalan ve iftiradan ibaret" tepkisi

Erdoğan NATO zirvesinde Siyonist rejim ile ilgili yaptığı açıklamada "İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin, NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler, Türkiye tarafından onaylanmayacaktır." ifadelerini kullanmış ardından Siyonist rejim dışişleri bakanı bu açıklamalara sosyal medya üzerinden cevap vermişti.

Katil rejim Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret içeren bir paylaşım yapmış ve paylaşımında "Öncelikle Erdoğan, hiçbir şeye sen karar vermiyorsun. Üstelik Hamas'ın ve İran'ın şer ekseninin katillerini, tecavüzcülerini destekleyen Türkiye gibi bir ülkenin NATO'ya üye olmaması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejim Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki göstererek, Katz'ın "saygısızlık, yalan ve iftiradan ibaret açıklamalarına" devam ettiğini ifade etti.

Bu tarz açıklamaların, bölgedeki gerçek gündemi değiştirmesine izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "İsrail (rejim) Hükümeti, masum Filistinlileri öldürerek iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışmakta; izlediği politikalarla bölgemizde huzursuzluk ve istikrarsızlığa neden olmaktadır. İsrail (rejim) Hükümeti, Gazze'de uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir." Türkiye, Filistinlilerin haklarını savunmayı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.