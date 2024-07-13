Siyonist esir aileleri: Netanyahu'nun müzakerelerdeki tavrı sorumlu bir tavır değil

Ürdün merkezli El-Kad'ın aktardığı habere göre, İsrailli Esir Aileleri Derneği yayımladığı bildiride, Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes müzakereleri konusundaki katı tutumunu kınadı.

İsrailli Esir Aileleri Derneği'nin bildirisinde "Netanyahu'nun tavrı sorumlu değil ve bu, bir daha asla elde edemeyeceğimiz bir fırsat olabilir." ifadelerine yer verili.

İsrailli esir aileleri, İsrail (rejim) Başbakanı'na hitaben, "Netanyahu'nun anlaşmasının arkasındayız ve şimdi sizin de masaya koyduğunuz anlaşmanın arkasında durma vaktiniz geldi," dedi.

Daha önce Siyonist rejim medyası, bu rejimin güvenlik yetkilileri ile Binyamin Netanyahu arasında Gazze'deki ateşkes müzakereleri konusunda anlaşmazlık olduğunu bildirmişti.

Habere göre, Netanyahu ile Mossad ve Şabak başkanları arasındaki anlaşmazlık, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki Filistin direniş gruplarıyla yapılacak anlaşmayı engelleyebileceği korkusunu doğruluyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Netanyahu'nun militanların kuzey Gazze'ye geri dönmesini önleme mekanizmasında ısrar etmesinin müzakereleri aksatacağını bildirdi.

Siyonist medya ayrıca "Yaklaşık 30 canlı esirin geri getirilmesine bir adım kaldı ve esirler üzerinde bir anlaşma iki hafta içinde mümkün olabilir." bilgisini de paylaştı

İsrail rejimi güvenlik yetkilileri ayrıca anlaşmanın imzalanmasında olası gecikmeler ve Gazze'deki çatışmalar sırasında daha fazla esirin öldürülmesi olasılığı konusunda uyardı.