12 Tem 2024 14:40
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News ID: 85537110
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Haaretz: Hizbullah'ın askeri üsleri vurma yeteneği var

12 Tem 2024 14:40
News ID: 85537110
Haaretz: Hizbullah'ın askeri üsleri vurma yeteneği var

Tahran, İRNA – Siyonist gazetesi Haaretz, Lübnan Hizbullah Hareketi’nin istihbarat gücüne değinerek, Hizbullah'ın İsrail askeri üslerini görüntüleme ve hedef alma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

İşgal altındaki topraklarda yayın yapan Haaretz Gazetesi, yayınladığı bir raporda Hizbullah'ın kuzeydeki askeri birlik ve üslerden çok yeni bilgiler toplamayı başardığını duyurdu.

Gazetede, Golan Tepeleri'ndeki Nafah askeri üssüne düzenlenen ve 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan roket saldırısının, Seyyid Hasan Nasrullah'ın eski korumalarından Yasir Kurnüş'in şehadetine karşılık amacıyla yapıldığına dikkat çekildi.

Haberde ayrıca, füzelerin ateşlenmesinden saatler önce Hizbullah'ın istihbarat yeteneklerini gösteren bir video yayınladığı ve Golan'daki üsleri ve toplanma merkezlerini hedef alma tehdidinde bulunulduğuna dikkat çekildi. 

Haaretz haberin diğer bir kısmında "Hizbullah güçlerinin üslerini ve toplanma merkezlerini gösteren bir harita sergilemesi ve görüntünün köşesinde "hedef alınmadan önce" ifadesinin askeri bir anlam taşıması, yani hedeflerin seçilmesi için hazırlıkların yapıldığı anlamına geliyor." ifadelerine yer verdi.

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