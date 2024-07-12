Haaretz: Hizbullah'ın askeri üsleri vurma yeteneği var

İşgal altındaki topraklarda yayın yapan Haaretz Gazetesi, yayınladığı bir raporda Hizbullah'ın kuzeydeki askeri birlik ve üslerden çok yeni bilgiler toplamayı başardığını duyurdu.

Gazetede, Golan Tepeleri'ndeki Nafah askeri üssüne düzenlenen ve 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan roket saldırısının, Seyyid Hasan Nasrullah'ın eski korumalarından Yasir Kurnüş'in şehadetine karşılık amacıyla yapıldığına dikkat çekildi.

Haberde ayrıca, füzelerin ateşlenmesinden saatler önce Hizbullah'ın istihbarat yeteneklerini gösteren bir video yayınladığı ve Golan'daki üsleri ve toplanma merkezlerini hedef alma tehdidinde bulunulduğuna dikkat çekildi.

Haaretz haberin diğer bir kısmında "Hizbullah güçlerinin üslerini ve toplanma merkezlerini gösteren bir harita sergilemesi ve görüntünün köşesinde "hedef alınmadan önce" ifadesinin askeri bir anlam taşıması, yani hedeflerin seçilmesi için hazırlıkların yapıldığı anlamına geliyor." ifadelerine yer verdi.