İran Meclis Başkanı: Bölgemizde her türlü sınır değişikliği kırmızı çizgimizdir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Moskova’daki BRICS Meclis Başkanları Toplantısı’nın oturum aralarında Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ile görüştü.

Kalibaf, bu görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi'nin şehadeti nedeniyle İran’a başsağlığı dileyen Emenistan’a teşekkür ederek, “Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde İran'a gerçekleştirdiği ziyarette ve İslam İnkılabı Rehberi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı” dedi.

Muhammed Bakır Kalibaf, “İran’daki 13. ve 14. hükümetler ile 11. ve 12. meclislerdeki kesin politikamız komşularımızla ilişkileri geliştirmektir. Kırmızı çizgimiz İran'ın komşuluğunda herhangi bir sınır değişikliğidir ve bunu defalarca vurguladık. Ermenistan'la ekonomik ilişkilerimiz iyidir ve bu ilişkilerin geliştirilmesi yönünde ilerlememiz gerekiyor” diye konuştu.