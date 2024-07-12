İran’dan ABD’ye “Yemen” tepkisi

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İrevani, ABD’nin İran’ın Yemen Ensarullah Hareketi’yle işbirliği yaptığı yönündeki iddialarını reddetti.

İrevani’nin BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve BM Genel Sekreteri'ne yazdığı mektupta, “İran İslam Cumhuriyeti bu asılsız suçlamaları bir kez daha kesin şekilde reddediyor. İran, bu tür suçlamaları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik mevcut saldırgan eylemlerini örtbas etmeyi ve meşrulaştırmayı amaçlayan siyasi gündeminin bir parçası olarak görüyor. Ayrıca, ABD'nin BM uzmanlarına, misyonlarının bağımsızlığını baltalamaları için baskı yapmaya çalıştığı artık her zamankinden daha açık.” ifadelerine yer verildi.

Mektupta ayrıca, “İran İslam Cumhuriyeti, 19 Haziran 2024 tarihli mektubu da dahil olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına aykırı faaliyetlerde bulunmadığını birçok kez açıkça ifade etmiştir. İran'ın Yemen krizine yönelik politikası şeffaf ve istikrarlıdır.” denildi.

İran’ın BM Temsilcisi, BM Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı mektupta, bu mektubun Güvenlik Konseyi belgesi olarak kaydedilmesini ve dağıtılmasını talep etti.