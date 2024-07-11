Kalibaf: Dolarizasyonu ortadan kaldırmak, ABD'nin gelişen ekonomilere yönelik baskısını sonlandıracaktır

Muhammed Bakir Kalibaf, bugün Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen BRICS Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeni ülkelerin katılımı ve bu uluslararası çok taraflı örgüte katılma eğilimindeki artışın, BRICS'in uluslararası ilişkilerdeki önemini ve küresel arenadaki konumunu pekiştirdiğini belirtti.

İran Meclis Başkanı, mevcut küresel sistemin bölgesel ve uluslararası anlaşmazlıkları çözmede, savaşları, çatışmaları ve eşitsizlikleri sona erdirmede etkili olamadığını ve bu nedenle yeni ekonomik ve siyasi kapasitelere sahip çok taraflı örgütlerin şekillendiğini ifade etti. Bu örgütler, çok taraflılık ilkesine dayalı küresel yönetişimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Kalibaf, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman çok taraflı bir sisteme vurgu yaptığını belirterek, İran Hükümeti ve Meclisi'nin, BRICS üyeleri arasında yararlı iş birliği ve yüksek hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Meclis Başkanı, BRICS üyesi ülkelerin küresel değer zincirinde daha fazla ve etkili rol oynaması gerektiğini belirterek, BRICS ülkelerinin ekonomilerinin çeşitli ve stratejik alanlarda birbirini tamamladığını, bu durumun ikili ve çok taraflı iş birliğini karşılıklı olarak geliştirmek için değerli bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Kalibaf ayrıca, BRICS'te takip edilen önemli adımlardan birinin dolarizasyonun ortadan kaldırılması ve üyeler arasında ticaret için alternatif para birimlerinin kullanılması olduğunu belirtirken bu yaklaşımın, ABD'nin gelişen ekonomilere yönelik baskısının temel araçlarından birini ortadan kaldıracağını vurguladı. İran ve Rusya arasındaki son mali anlaşmanın, ikili ilişkilerde dolarizasyonun kaldırılmasına yönelik başarılı iş birliği örneklerinden biri olduğunu ifade eden Kalibaf, BRICS üyeleri arasında para transfer süreçlerinin belirlenmesi ve ticaret koridorlarının geliştirilmesi gibi önemli potansiyellerin de üye meclisler tarafından takip edilmesi ve aktif hale getirilmesi gerektiğini söyledi.