Gazze halkına karşı savaşın başlangıcından bu yana 466 Lübnanlı şehit oldu

El-Ahd'de yer alan habere göre, bu süre zarfında Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında ayrıca 1438 kişi yaralandı. Öte yandan, bugün sabah erken saatlerde Siyonist rejim savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Ramia kasabası çevresindeki bölgelere saldırı düzenledi.

Siyonist rejim ordusunun topçu birliği de Güney Lübnan'daki Alma el-Shaab kasabasını hedef aldı. Lübnan'ın güneyinden işgal altındaki Filistin'e yönelik roket saldırıları gerçekleştirilirken, buna karşılık olarak Siyonist rejimin Demir Kubbe füze savunma sistemi, işgal altındaki Kuzey Filistin'deki Batı Celile bölgesinde devreye girdi.