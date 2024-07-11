11 Tem 2024 16:02
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News ID: 85536517
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Gazze halkına karşı savaşın başlangıcından bu yana 466 Lübnanlı şehit oldu

11 Tem 2024 16:02
News ID: 85536517
Gazze halkına karşı savaşın başlangıcından bu yana 466 Lübnanlı şehit oldu

Tahran, İRNA - Lübnan Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde yaşayanlara karşı Siyonistlerin başlattığı savaşın başlangıcından bu yana, Siyonist rejimin Güney Lübnan’a yönelik saldırılarında 466 Lübnanlının şehit olduğunu bildirdi.

El-Ahd'de yer alan habere göre, bu süre zarfında Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında ayrıca 1438 kişi yaralandı. Öte yandan, bugün sabah erken saatlerde Siyonist rejim savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Ramia kasabası çevresindeki bölgelere saldırı düzenledi.

Siyonist rejim ordusunun topçu birliği de Güney Lübnan'daki Alma el-Shaab kasabasını hedef aldı. Lübnan'ın güneyinden işgal altındaki Filistin'e yönelik roket saldırıları gerçekleştirilirken, buna karşılık olarak Siyonist rejimin Demir Kubbe füze savunma sistemi, işgal altındaki Kuzey Filistin'deki Batı Celile bölgesinde devreye girdi.

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