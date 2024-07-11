Pezeşkiyan: Filistin işgalinin yaralarını tedavi ve çözümü hepimizin görevidir

9. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bu yazısında "Biz, bölgedeki ülkeler olarak bir araya gelip Allah'ın bahşettiği nimetleri ve eşsiz jeopolitik konumu doğru bir şekilde değerlendirmek için işbirliği yapmadıkça ve genel bölgesel büyüme ve kalkınma ortamını oluşturmadıkça, bölge ülkelerinin ayrı ayrı kalkınma projeleri ciddi bir başarı elde edemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yazısının devamında Filistin meselesine değinen Pezeşkiyan "Filistin işgalinin eski yaralarının tedavisi ve çözümü hepimizin görevidir. İran İslam Cumhuriyeti, Gazze'de Siyonist rejimin vahşi saldırılarına karşı destansı bir duruş sergileyen Filistin halkının direnişine saygı duymakta ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Filistin halkının işgalden kurtulma ve doğal ve temel haklarını, özellikle bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkını güvence altına alma mücadelesine tam destek verilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu halka yardım ederek, işgalci Siyonist rejimin işgal, ırkçılık, toplu katliam ve devlet terörizmine son verilmelidir." dedi.

Pezeşkiyan ayrıca "Siyonist rejimin nükleer silahları, bölge ve uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdittir ve bölgedeki ve dünyadaki ülkelerle işbirliği yaparak kitle imha silahlarından arınmış bir Batı Asya için adımlar atılmalıdır" diye ekledi.