BM 'On Yılı Toz Fırtınalarıyla Mücadele' kararını kabul edildi

134 gelişmekte olan ülkeden oluşan G-77 tarafından sunulan karar taslağı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunuldu. İran İslam Cumhuriyeti, G-77 adına bu karar hakkında müzakereler yürüttü ve sonunda bu müzakereler sonuç verdi.

Toz fırtınalarıyla mücadele on yılı kararı, toz fırtınalarını ciddi bir küresel sorun olarak yeniden nitelendirdi ve bu fırtınaların, etkilenen ülkelerde yaşayan insanlara sosyal, ekonomik, sağlık ve çevresel açıdan ciddi zararlar verdiğini belirtti.

Karar ayrıca, toz fırtınalarının, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalarının önünde bir engel olduğunu kabul etti. Kararın birinci yürütme maddesine göre, Birleşmiş Milletler, 2025'ten 2034'e kadar olan dönemi toz fırtınalarıyla mücadele on yılı olarak ilan etti.

Kararın toz fırtınalarıyla mücadele on yıl olarak adlandırılmasının amacı, özellikle hassas ülkelerde toz fırtınalarının olumsuz etkilerini önlemek, durdurmak ve azaltmak amacıyla bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek olduğunu belirtmek ve 2029 yılını kararın uygulanmasının gözden geçirilme yılı olarak ilan etmektir. Aynı doğrultuda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden belirtilen yıl içinde kararın uygulanmasıyla ilgili bir raporu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunması istendi.

Toz fırtınalarıyla mücadele on yıl önerisi, İran İslam Cumhuriyeti tarafından sunulmuş ve bu öneri, 2023 Aralık ayında yapılan 88. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında toz fırtınalarıyla mücadele kararında kabul edilmiştir.

Bu, 2016 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda toz fırtınalarıyla mücadele hakkında kabul edilen on birinci karardır.