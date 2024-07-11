Pezeşkiyan'dan Filistin halkına ve Kudüs'ün özgürlüğüne İran'ın tam desteğine vurgu

9. Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye teşekkür mesajı yazdı.

Mesaj metni:

Bismillahirrahmanirrahim

Sayın İsmail Haniye,

Filistin İslamî Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı,

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu,

Benim İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilmem dolayısıyla gönderdiğiniz nazik tebrik mesajınız için içtenlikle teşekkür ederim. İran İslam Cumhuriyeti, İslamî devrimin yüce ilkelerine ve hedeflerine bağlı kalarak, İmam Humeyni'nin (ra) idealleri ve Yüce Rehberimizin rehberliğinde Filistin halkını ve Siyonist rejimin işgali ve apartheid'ına karşı mücadelesini insanî ve İslamî bir görev olarak görmektedir ve mazlum Filistin halkına tüm ideallerine ve haklarına kavuşana ve Kudüs'ün özgürlüğüne ulaşana kadar tam destek vermeye devam edecektir.

Eminim ki Filistin'in ve mağdur ama güçlü Gazze halkının tarihi direnişi ve Filistin direniş savaşçılarının kahramanca mücadelesi sayesinde, sevgili Filistin zafer elde edecektir. Allah'tan size sağlık ve başarı, Filistin halkına özgürlük, kahraman direniş savaşçılarına ilahi zafer ve kıymetli Filistin şehitlerine rahmet diliyorum.

Mesud Pezeşkiyan