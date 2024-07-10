Tümgeneral Selami: Direniş Yemen, Irak, Lübnan ve Filistin'de çoğalmayı başardı

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami bugün (10 Temmuz) Ramazan Karargahı şehitlerini anma töreninde yaptığı konuşmada, “Ramazan Karargahı sayesinde, İran ve Irak arasındaki ortak direniş modelinin ilk çekirdeği iki ülkede ama tek amaç için oluşturuldu.” dedi.

“Gerçek Vaat” operasyonuna dikkat çeken Tümgeneral Selami, “Bu operasyon durumun gerektirdiği zaman harekete geçebileceğimizi gösterdi. Sadece oturup başkalarının direniş cephesinde faaliyetlerini izlemeyiz. Aksine onları destekleyerek gerektiği zaman da harekete geçeriz.” ifadelerinde bulundu.

“Gerçek Vaat” operasyonunda Siyonistlerin Yemen, Irak, Lübnan, Filistin ve İran’dan ateş altında olduğunu belirten Tümgeneral Selami, “Direniş Yemen'de, Irak'ta, Lübnan'da ve Filistin'de çoğalmayı başardı. Yemenli çocuğun Kızıldeniz'de Siyonist rejim destekçilerine yolu kapatması gurur verici.” ifadesini kullandı.