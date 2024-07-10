İran ve Türkiye’den barış ve istikrarın tesisi için bölge ülkelerinin işbirliğine vurgu

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile görüştü.

Görüşmede, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi imkanları ele alındı.

İki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi için birçok kapasitenin bulunduğunu belirten taraflar, yeni işbirliği fırsatlarının yaratılmasının önemine işaret etti.

Taraflar, barış ve istikrarın tesisi için bölge ülkelerinin mevcut mekanizmalar çerçevesinde işbirliği yapmasının önemine de ayrıca vurgu yaptı.

Habibullahzade-Hacımüftüoğlu görüşmesinde, iki ülkenin yetkilileri arasında farklı düzeylerde görüşme ve diyalogların devam etmesi de vurgulanan bir diğer konuydu.

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dışişleri, Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanları, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin komutanından oluşmaktadır.

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nun başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan üstlenmektedir.