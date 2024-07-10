Meta, "Siyonist" kelimesini içeren paylaşımları kaldırıyor

Meta Platform” şirketi, "Siyonist" kelimesini içeren paylaşımları kaldıracağını ve bu eylemin şirketin "nefret yayma" olarak bilinen politikası çerçevesinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bu şirket “Siyonist kelimesinin başka bir anlamı var ve Yahudileri ve İsraillileri kastediyor” ifadesini savundu.

“Meta Platform” şirketi Ocak ayında Facebook ve Instagram platformlarında "Siyonist" kelimesinin kullanımına ilişkin katı kural ve düzenlemeleri gözden geçirdiğini bildirmişti. Şirket, "Siyonist" kelimesinin "nefreti yayma" kelimelerden biri olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Meta ayrıca Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'ne karşı savaşı sırasında "çevrimiçi antisemitizmin" arttığını iddia etmişti.

“Meta platform” şirketi ilaveten "Siyonist" kelimesinin "Yahudi" veya "İsrail" kelimelerinin yerine kullanılmasının uygunsuz ve ahlaka aykırı olduğu görüşünü bildirmişti.

İnsan hakları uzmanları Meta’nın bu eylemini Siyonist rejimi destekleme ve bu rejimin ordusunun Gazze Şeridi'nde işlediği suçları eleştirenlerin sesini susturma doğrultusunda olduğu kanaatinde.