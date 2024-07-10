Türk-İsrail çifte vatandaşlığı TBMM gündemine

El Meyadin'e göre, "İsrail'in soykırımına katılan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılması" kanun teklifi HÜDA PAR tarafından TBMM’e sunuldu.

Teklifin içeriğinde ayrıca Türk - İsrail çifte vatandaşı olan kişilerin Siyonist rejim ordusuna katılması dahilinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması yer alıyor.

Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) AK Parti ile anlaşma sonucu meclise 4 temsilci göndermeyi başardı.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik vahşi saldırıları ve soykırımının ardından Türkiye, Gazze halkına destek sağlamak amacıyla bu rejime karşı önlemler aldı.

Türkiye, Gazze'deki Filistin halkına destek amacıyla yaptığı son hamlede, 3 Mayıs'ta işgal altındaki topraklara ihracat ve ithalatını durdurduğunu duyurdu.

Bloomberg daha önce yayınladığı bir raporda Ankara’nın İsrail’e olan tüm ticari ilişkilerin durdurduğunu bildirmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçenlerde işgalci rejimle tüm ticari ilişkilerin kesilmesinin gündemde olduğunu açıklamıştı.