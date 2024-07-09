Hüdhüd İHA'sı işgal altındaki topraklar üzerinde yeniden keşifte + Video

Hizbullah bugün Hüdhüd İHA'sının Suriye'nin işgal altındaki Golan bölgesinde bulunan Siyonist rejim ordusunun istihbarat ve askeri üsleri ile komuta merkezleri üzerindeki keşif operasyonlarının bir bölümünü daha yayınladı.

Haziran ayının sonlarında da medya kaynakları, Lübnan Hizbullahı'na ait bir İHA'nın işgal altındaki Kuzey Filistin'e girerek Hayfa limanındaki hassas mevzilerden başarılı bir şekilde görüntü aldığını bildirmişti.

Lübnan Hizbullahı tarafından yayınlanan videoda, bir İHA'nın işgal altındaki Kuzey Filistin'e girerek hassas mevzilerden görüntü aldığı görülmekte.

Bu rapora göre, İHA önemli görüntüleri başarıyla kaydettikten sonra Lübnan topraklarına dönerek bu görüntüleri direniş savaşçılarına teslim etti.

Siyonist medya, Hüdhüd İHA'sı hakkındaki yayımlanan videoyu çok tehlikeli olarak değerlendirdi ve bu İHA'nın işgal altındaki Kuzey Filistin'deki önemli askeri merkezlerden görüntü aldığını belirtti. Bu Siyonist kaynaklar, bu videoyu Hizbullah'ın tehditlere yanıt olarak gönderdiği bir mesaj olarak gördü ve Tel Aviv'in Lübnan'a karşı herhangi bir eylemde bulunması durumunda, İsrail'e (rejim) karşı hedef bankasının küçülmeyeceği mesajını verdiğini ifade etti.