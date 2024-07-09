Lapid: Savaşın kontrolü Netanyahu'nun elinden çıktı / Ekonomi artık dayanamaz

Siyonist gazete Maariv'de yer alan habere göre, Knesset'teki muhalefet koalisyonu lideri Yair Lapid, bugün yaptığı açıklamada, "Savaşın yönetimi, dış ilişkiler ve kabine Netanyahu'nun kontrolünden çıkmıştır," dedi.

Lapid, Netanyahu'yu ateşkes müzakerelerinin başarısız olmasından sorumlu tuttarak "Hamas, esir değişimi yoluyla ateşkesi sağlamak için gerekli adımları atmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu Siyonist yetkili, işgal altındaki topraklardaki kötü ekonomik koşullara ve sosyal krize dikkat çekerek, "Savaşı sonsuza kadar sürdüremeyiz ve yedek güçler orduda daha fazla hizmet veremez, ekonomik dayanıklılık tükenmiştir," dedi.

Lapid, Netanyahu'nun başarısızlığın sorumluluğunu kabul etmediğini hatırlatarak, "Netanyahu sorumluluk sahibi bir kişi değil ve askerlerimiz bu sorumsuzluğun bedelini ödemek zorunda kalıyor," dedi.

Lapid ayrıca İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşta yaralı sayısının yüksek olduğunu belirterek, "9 bin 254 yaralımız var ve bunlar körlük, baş yaralanmaları ve uzuv kaybı gibi sorunlarla karşı karşıya," dedi.

Lapid'in açıklamaları, Netanyahu'yu ateşkesi kabul etmeye zorlamak için muhaliflerin çabalarını yansıtmaktadır, çünkü işgalci rejimin başbakanı Pazar günü kalıcı bir ateşkesi ve savaşın tamamen durmasını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Siyonist rejim kanalı Kanal 12, bu rejim ile Hamas Hareketi arasındaki yeni dolaylı müzakerelere katılan bir kaynağa dayanarak, Netanyahu'nun esir değişim anlaşmasını istemiyormuş gibi davrandığını bildirdi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns ve İsrail iç güvenlik servisi Şabak Başkanı Ronen Bar, Pazartesi günü Mısır'a giderek, Filistin direnişi ile Tel Aviv arasında ateşkesi ve esir değişimini sağlamak için dolaylı müzakereler çerçevesinde Mısırlı yetkililerle görüştü.

Hamas Hareketi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, esir değişimi anlaşmasına varmak için esneklik ve olumlu yaklaşım sergilemelerine rağmen, Siyonist rejimin başbakanının müzakereleri engellediğini bir kez daha vurguladı.