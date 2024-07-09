Direniş savaşçıları 5 tank ve 2 buldozeri daha imha etti

Şihab haber ajansının aktardığına göre, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları yaptığı açıklamada "Gazze şehrinin doğusunda, Şucaiyye Mahallesi'ndeki Bağdat Caddesi'nde İsrail'e ait dört Merkava 4 tankını ' el-yasin 105' roketleriyle hedef aldık." dedi.

Kassam Tugayları açıklamada ayrıca, "bir mayın tarlasını patlatarak iki İsrail D9 askeri buldozerini hedef aldık ve bu operasyon, Gazze şehrinin batısındaki Tel el-Hava Mahallesi'ndeki Halid bin Velid Camii yakınlarında bu araçların tamamen yanmasına neden oldu," şeklinde bilgi verdi.

Hamas'ın askeri kanadı, operasyonlarına devam ederken, bir grup Siyonist askeri bir anti-personel bombasıyla hedef aldı ve bir kısmını öldürdü veya yaraladı.

Aynı zamanda Filistin'in Kurtuluşu İçin Demokratik Cephe'nin askeri kanadı olan "Şehit El-Kasım Güçleri" de bir açıklama yaparak, "düşman askerlerinin Refah şehrinin güneyinde, Salahaddin Kapısı yakınındaki konumlarını ağır havanlarla hedef aldık," dedi. Şehit Ömer el-Kasım Güçleri ayrıca, Gazze şehrinin batısındaki İslami Üniversite'nin arkasındaki ilerleme ekseninde işgalci rejim ordusunun askerlerini ve araçlarını havanlarla hedef aldıklarını bildirdi.

El-Aksa Şehitleri Tugayları, Fetih Hareketi'nin askeri kanadı da Gazze şehrinin batısında bir Merkava tankını havanla imha ettiklerini duyurdu.

İzzeddin Kassam Tugayları, bugün öğle saatlerinde Tel el-Hava bölgesinde üç tank, bir zırhlı personel taşıyıcı ve Siyonist rejim ordusunun piyade güçlerini bomba kullanarak hedef alan dokuz operasyon gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

İşgalci rejim, son operasyonunda Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Hava bölgesinin kolayca nüfuz edilebilir olduğunu ve güneybatıdan buraya girilebileceğini düşünüyordu. Ancak Siyonist rejimin iddialarına rağmen, Kassam Tugayları bu bölgede Siyonist rejim ordusunun piyade güçlerini ve savaş teçhizatlarını hedef aldı.

Rapora göre, Siyonist rejim ordusu, Kassam Tugayları'nın Tel el-Hava bölgesindeki Tel el-İslam Taburu'nu yok ettiğini sanıyordu. Ancak bu taburun, işgalci rejim ordusunun işgal altındaki bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarla rejim askerleri şaşkına döndü.