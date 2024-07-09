İranlı Hâkimden Mücahidîn-i Halk teröristlerini ağırlayan ülkelere ciddi uyarı

Münafıklar terör örgütü davasının hakimi, terörizmle mücadele konvansiyonlarının hükümlerine atıfta bulunarak, "Sanıklara, fırsatları varken geri dönüp işledikleri fiiller karşısında kendilerini savunmalarını tavsiye ediyorum. Bu mahkeme, iadenin kabul edilmiş bir uluslararası kural olduğunu ve İran'ın bunu uyguladığını ilan eder" dedi.

Hakim Dehkani açıklamalarının devamında "Eğer bir ülke, terörist faaliyetlerde bulunan sanıkları iade etmekten kaçınırsa, kırmızı bülten çıkarılır. Bu nedenle, bu mahkeme, teröristleri barındıran ülkelerin devlet adamlarına, terörizmle mücadele konvansiyonlarına üye ülkelerin sanıkları barındırmalarının mümkün olmadığını bildirir. Bu davaların başlangıcından bu yana, terörizmle mücadele konvansiyonuna üye hiçbir ülkenin teröristleri barındırma hakkı yoktur; ya kendileri sanıkları yargılamalı ya da İran'a iade etmelidirler." dedi.

(Bu davanın sanıklarından biri uçak kaçırma suçuyla itham ediliyor. Konvansiyonun 3. maddesi, üye devletlerden belirtilen suçlarla ilgili ulusal yetkilerini genişletmelerini ister. )

Ülkelerin uçak kaçırma sanıklarını barındıramayacaklarını belirten yetkili, "Bu sanıkları barındıran devlet adamları hem kendi yasalarına göre hem de 1963 Tokyo Konvansiyonu'na taraf olan ülke tarafından uluslararası suç nedeniyle kovuşturmaya tabi tutulabilirler" dedi.

Bu mahkemenin başkanı, Başsavcı ve Dışişleri Bakanı'ndan, bundan sonra bu davanın sanıklarının daveti üzerine yurt dışında bulunan İranlıların bir toplantıya katılmasının, Mücahidîn-i Halk Örgütü'ne destek anlamına geldiğini ve bu kişilerin kesinlikle ülkeye iade edileceğini ve mahkemede cezai kovuşturmaya tabi tutulacaklarını talep etmektedir.