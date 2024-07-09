Netanyahu: Ben-Gvir telefonlarıma cevap vermiyor / Ben anaokulu müdürü değilim

Siyonist rejimin "Kan" televizyonu siyasi işler muhabiri Michal Shimsh, Binyamin Netanyahu'nun siyasi ortaklarıyla yaptığı görüşmede Itamar Ben-Gvir hakkında "Ben anaokulu müdürü değilim ve Ben-Gvir bu şekilde davranmamalı. Telefonlarıma cevap vermiyor ve toplantılara katılmıyor." dediğini belirtti.

Öte yandan, Siyonist rejimin "Şas" partisi lideri Aryeh Deri de Ben-Gvir'e kızgın ve parti üyeleri, görevini yerine getiremeyen bu kabinenin devam etmesinin anlamsız olduğunu söylüyor.

Siyonist rejimin Kanal 13 televizyonu, kabine içindeki anlaşmazlıkların arttığını ve Ben-Gvir'in kabinenin feshedilmesi ve erken Knesset (parlamento) seçimlerinin yapılması için bahaneler aradığını bildirdi.

Raporda, Siyonist yetkililerin koalisyon liderlerinin bir süredir iç anlaşmazlıklar nedeniyle toplantı yapmadığını ve Şas partisi lideri ve kabine gözlemci üyesi Aryeh Deri'nin bir süredir kabine toplantılarına katılmadığını söyledikleri belirtildi.

Filistin ve Lübnan direnişine karşı alınan yenilgiler, işgalci rejim yetkilileri arasındaki gerilimleri artırmış durumda ve mevcut kabine muhalifleri, erken seçimlerin bir an önce yapılmasını ve başbakanın görevden alınmasını talep ediyorlar.

Yakın zamanda Netanyahu, Siyonist rejim ordusu sözcüsü Daniel Hagari'nin, Gazze Savaşı'ndan sonra Hamas hareketinin Gazze Şeridi'nde kalacağı yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Ordu sözcüsü daha önce Hamas hareketinin beş yıl sonra bile Gazze Şeridi'nde kalacağını söylemişti. Bu, Hagari'nin açıklamalarının Siyonist rejimin güvenlik ve siyasi yetkililerinin, özellikle de Netanyahu'nun eleştirilerine neden olduğu üçüncü sefer.