Erdoğan: NATO ile özellikle İsrail-Filistin konusunda beklediğimizi henüz alabilmiş değiliz

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere bugün ABD'ye giden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gündeme ilişkin ve zirvede ele alacakları başlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yarın başlayacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan "Zirvede NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, müttefiklerin imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla istişarelerde bulunacağız." açıklamasında bulundu.

Zirvede Gazze'deki soykırıma ve Filistin'de yaşananlara ve uluslararası toplumun terörü durdurma noktasında yetersiz kaldığına dikkat çekeceklerini belirten Erdoğan "NATO ile özellikle İsrail-Filistin konusunda istediğimizi, beklediğimizi henüz alabilmiş değiliz. ABD'deki görüşmelerimizde inşallah bunları tekrar gündeme getirerek beklediğimizi neticeyi alırız diye düşünüyorum. Bütün görüşmelerle birlikte kendilerini de bu noktada uyaracağız. Doha'da İsrail-Filistin konusunda ciddi görüşmeler oldu. Özellikle olumlu bazı adımlar atılmıştı fakat o günden bugüne o adımlar noktalanmadı. Biz sabırla süreci takip ediyoruz. İnşallah kısa zamanda buradan da beklediğimiz neticeyi alırız." ifadelerini kullandı.