Filistin Kızılayı: Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi

El Cezire'de yer alan habere göre, Nibal Farsah sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını ve halkın ayrılması için hiçbir yolun bulunmadığını, hasta veya yaralı olanların bile durumdan kaçamadığını belirtti.

Farsah, Gazze'deki ailelerin hâlâ yetersiz yardımlara bağımlı olduklarını ve yiyecek ile suya erişimin olmaması nedeniyle aşırı kalabalığın sağlık risklerini artırdığını söyledi.

Bu bağlamda, Gazze'deki Kızılhaç Temsilcisi Sözcüsü Hişam Mehna da Gazze'ye ilaç ve gıda ulaştırılması için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu. Mehna, İsrail rejiminin Refah'taki operasyonlarının, tıbbi ve gıda yardımlarından yararlananların sayısını azalttığını belirterek, Gazze'deki hastaneleri ve gıda kaynaklarını desteklemeyi amaçladıklarını ve İsrail rejiminin askeri operasyonları nedeniyle Gazze halkının sürekli yerinden edildiğini ifade etti.

Mehna ayrıca, İsrail rejimi ve Hamas ile yaptıkları görüşmelerin uluslararası insancıl hukuk kurallarına bağlı kaldığını belirtti ve Gazze Şeridi'nde sivillerin korunmasına yönelik uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.