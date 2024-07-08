8 Tem 2024 18:02
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UNRWA: Gazze savaşında 2 bin çalışanımız öldürüldü

8 Tem 2024 18:02
News ID: 85533626
UNRWA: Gazze savaşında 2 bin çalışanımız öldürüldü

Tahran, İRNA - UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda bu teşkilatın çok sayıda çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bugün yaptığı açıklamada Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

Lazzarini, "Gazze Şeridi'ndeki savaşta şu ana kadar 2 bine yakın çalışanımız hayatını kaybetti ve kurumlarımız savaşın başından itibaren İsrail askeri operasyonlarının hedefi oldu." dedi.

UNRWA Genel Komiseri "Gazze'de güvenli bir yer yok ve bir an önce ateşkes sağlanmalı. Çünkü Gazze'de acilen ateşkesin sağlanması ve bölge sakinlerine insani yardımın ulaştırılmasına ihtiyacımız var." diye devam etti. 

Amerika'nın UNRWA'ya yardımını askıya alınmasına dikkat çeken Lazzarini, "Amerikan desteğinin ajansa askıya alınmasının Gazze Şeridi sakinlerine insani yardım sağlanması üzerinde olumsuz bir etkisi oldu." diye konuştu.

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