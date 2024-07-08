Siyonist generalden Natanyahu'ya "Lübnan" uyarısı

Siyonist Rejim ordusunnun emekli generali İshak Brick, Netanyahu'yu savaşı Lübnan'a genişletme konusunda uyardı.

"İsrail ordusu Hamas'ı yenemezse Hizbullah'ı da yenemez." diyen General Brick, İşgalci rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bu rejim ile Filistin direnişi arasında önerilen mevcut ateşkes anlaşmasına yeniden karşı çıkmasına dikkat çekerek "Netanyahu anlaşmayı bir kez daha reddederse İsrailli esirleri sonsuza kadar kaybedeceğiz ve bölgesel bir savaşa girmenin eşiğine geleceğiz." ifadelerini kullandı.

İshak Brick, ayrıca "Gazze Şeridi'ne karşı savaşın devam etmesi zafere yol açmayacak, ancak yenilgiyi daha acı verici hale getirecek." dedi.