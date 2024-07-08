Kaspiyen Limanı Demiryolu Hattı'ndan yapılan ilk sevkiyat ihracat pazarlarına gönderildi

Denizcilik grubunun Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelere ihracat yüklerinin taşınmasındaki çok yönlü faaliyeti doğrultusunda, ilk ihracat yükü Kaspiyen Limanı'ndan Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelere, nakliye grubunun kombine nakliye şirketinin vagonları kullanılarak, Hazar Denizi taşımacılığının planlanması ve rehberliği ile taşınmıştır.

İhraç edilen bu çimento yükünün taşınmasıyla Kaspiyen Limanı Demiryolu Hattı tam kapasiteye çıkarak bu limanda ilk kez demiryolu denize ulaştı.

Buna göre Reşt-Kaspiyen Demiryolu Hattı'nın açılmasının ardından İran'ın ürettiği 400 bin ton çimento bu ülkelere ihraç edilecek.

Bahsi geçen demiryolu-deniz yolu güzergahının ihracat, ithalat ve transit alanlarında kullanılabilecek özelliğiyle şimdiden mal sahiplerinin ilgisini çektiğini, yakın zamanda transit ve ithalat yüklerinin ihracat noktalarına bu hatlar üzerinden gönderileceğini de belirtmekte fayda var.