Nasrallah: Hizbullah, Gazze’ye destek için Siyonist rejimle savaşa girdi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah, Muharrem ayının ikinci gecesi dolayısıyla Güney Dahiye bölgesinde yaptığı konuşmada, Gazze savaşına atıfta bulunarak, “Hizbullah, Gazze ve Filistin halkına destek vermek amacıyla Siyonist düşmanla savaşa girdi. Şimdi yakınlarımız bize doğru yolda olduğumuzu ve savaşmaya geldiğimizi söylüyorlar.” dedi.

Gazze'deki suçları görmezden gelenlerin kalplerinin kör olduğunu belirten Nasrallah, "Gazze'de işlenen suçun ardından Avrupa ülkeleri her hafta Gazze'deki soykırıma karşı Siyonist karşıtı gösterilere tanık oluyor." ifadesini kullandı.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri, konuşmasının bir başka bölümünde Aksa Tufanı operasyonuna ve Hizbullah'ın güney Lübnan'daki Siyonist rejimle çatışmasına değinerek, "Biz bu yol Aksa Tufanı'nın kalbindeyiz." dedi.