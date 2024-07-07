7 Tem 2024 17:53
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News ID: 85532616
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İsrail Gazze bataklığında sıkışıp kaldı / Demir Kubbe Hizbullah'ın füzeleri karşısında başarısız

7 Tem 2024 17:53
News ID: 85532616
İsrail Gazze bataklığında sıkışıp kaldı / Demir Kubbe Hizbullah'ın füzeleri karşısında başarısız

Tahran, İRNA- Siyonist medya, Siyonist rejimin Gazze Şeridi bataklığında sıkışıp kaldığını ve işgal altındaki Filistin'in kuzey cephesinde Lübnan'ın güneyiyle olan savaşta Demir Kubbe savunma sisteminin Hizbullah'ın füzeleri karşısında başarısız olduğunu itiraf etti.

 Siyonist rejim medyası, bu rejimin 9 aydır derin bir şekilde Gazze bataklığında sıkışıp kaldığını belirtirken Hizbullah'ın bugün,  işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Siyonist yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını genişlettiğini ve bu saldırıların El-Celil bölgesinin merkezine ulaştığını vurguladı.

Bu medyaların açıklamalarına göre, Demir Kubbe savunma sistemi bugün, Hizbullah'ın birkaç füze ve insansız hava aracını El-Celil bölgesi semalarında engelleyemedi ve bunların isabeti sonucunda birçok Siyonist yaralandı.

Bazı Arapça haber kaynakları, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde Taberiye İllit bölgesindeki "Bije" alışveriş merkezinin önünde bir füze veya insansız hava aracının düştüğünü ve o bölgede alarm sirenlerinin çalmadığını bildirdi.

Bu kaynaklar, Lübnan topraklarından birkaç füzenin ateşlendiğini ve Taberiye yakınlarındaki Siyonist bir askeri hedefe isabet ettiğini vurguladı.

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