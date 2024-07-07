Türkiye EURO 2024'e veda etti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Türkiye, ikinci yarıda Hollanda'nın attığı iki gol ile mağlup oldu ve EURO 2024'e veda etti.

A Milli Futbol Takımı'nın golünü 35. dakikada Samet Akaydın attı.

Hollanda'nın yarı finaldeki rakibi İngiltere. Hollanda ile İngiltere'nin yarı final mücadelesi 10 Temmuz Çarşamba günü Dortmund'da oynanacak.