Kanal 12: Siyonistlerin %68'i Gazze savaşında zafer umudu taşımıyor

Üzerinden dokuz ay geçen ve hala devam eden Gazze Savaşı ile ilgili görüşler hakkında Siyonist kanal Kanal 12 televizyonu, Siyonistler arasında bir anket gerçekleştirdi. Bu ankete göre, Siyonistlerin yaklaşık %70'i mevcut İsrail kabinesinin Gazze Savaşı'nı yönetimini "kötü" olarak değerlendirdi.

Bu kanalın raporuna göre, çoğu Siyonist, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş yönetimini kötü buluyor; sadece %28'i onun bu savaşı iyi yönettiğine inanıyor. Ankete katılanların %46'sı Siyonist rejim Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın savaş yönetimini kötü bulduğunu ifade etti.

İsrail'in savaşta mutlak bir zafere yakın olup olmadığı konusunda ise, %68'i Siyonistlerin zaferinin "olası olmadığını", %23'ü zaferin yakın olduğunu ve %7'si ise bir görüş belirtmediğini söyledi.