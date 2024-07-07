7 Tem 2024 11:01
Journalist ID: 5446
News ID: 85532093
T T
0 Persons

Ekler

Kanal 12: Siyonistlerin %68'i Gazze savaşında zafer umudu taşımıyor

7 Tem 2024 11:01
News ID: 85532093
Kanal 12: Siyonistlerin %68'i Gazze savaşında zafer umudu taşımıyor

Tahran, İRNA - İsrail'in Kanal 12 televizyonu, yaptığı bir ankette Siyonistlerin yaklaşık %70'inin Gazze Savaşı'nda kesin bir zafer umudu taşımadığını ve %68'inin de Netanyahu'nun savaş yönetimini çok kötü bulduğunu açıkladı.

Üzerinden dokuz ay geçen ve hala devam eden Gazze Savaşı ile ilgili görüşler hakkında Siyonist kanal Kanal 12 televizyonu, Siyonistler arasında bir anket gerçekleştirdi. Bu ankete göre, Siyonistlerin yaklaşık %70'i mevcut İsrail kabinesinin Gazze Savaşı'nı yönetimini "kötü" olarak değerlendirdi.

Bu kanalın raporuna göre, çoğu Siyonist, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş yönetimini kötü buluyor; sadece %28'i onun bu savaşı iyi yönettiğine inanıyor. Ankete katılanların %46'sı Siyonist rejim Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın savaş yönetimini kötü bulduğunu ifade etti.

İsrail'in savaşta mutlak bir zafere yakın olup olmadığı konusunda ise, %68'i Siyonistlerin zaferinin "olası olmadığını", %23'ü zaferin yakın olduğunu ve %7'si ise bir görüş belirtmediğini söyledi.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .